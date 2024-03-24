"حديد عز" يتراجع بأكثر من ألف جنيه للطن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبوط أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 47500 جنيه، بانخفاض 1577 جنيها.

سعر طن حديد عز: 49014 جنيه، بانخفاض 1298 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2196 جنيها، بزيادة 46 جنيها.