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BBC

ارتفاع أسعار الأرز والسكر واللحوم في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:53 ص السبت 23 مارس 2024

سعر-الأرز

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القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والأرز والسكر والعدس والزيوت في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستويات أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.03 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.81 جنيه، بزيادة 6.64 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.87 جنيه، بزيادة 1.84 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 103.53 جنيه، بزيادة 5.72 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 48.56 جنيه، بزيادة 6.54 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.4 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 74.17 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.44 جنيه، بزيادة 59 قرشا.

لتر زيت الذرة: 133.14 جنيه، بزيادة 12.05 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 388.36 جنيه، بزيادة 7.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.98 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 30 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.13 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.56 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 247.61 جنيه، بتراجع 7.99 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.81 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 132.6 جنيه، بزيادة 28.06 جنيه.

سعر الأرز ارتفاع أسعار الأرز سعر اللحوم أسعار السلع الأساسية

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رمضانك مصراوي

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