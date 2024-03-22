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BBC

انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

04:30 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 48187.88 جنيه، بتراجع 407 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 50049.27 جنيه، بتراجع 555.3 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2339.92 جنيه، بتراجع 24.86 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت مواد البناء طن الحديد

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