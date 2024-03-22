إعلان

BBC

أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

01:51 م الجمعة 22 مارس 2024

أسعار السلع الأساسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

استقرت اسعار السلع الأساسية، بتعاملات اليوم الجمعة عند مستويات أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.87 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 57.22 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 42.82 جنيه.
كيلو المكرونة المعبأة: 31.52 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 72.44 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.04 جنيه.

لتر زيت الذرة: 121.4 جنيه.
كيلو اللحوم الطازجة: 379.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.37 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.22 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.49 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.93 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.89 جنيه.

أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ سعر كيلو الفول

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع جديد.. سعر الذهب ينخفض نحو 180 جنيهًا بتعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية بضواحي موسكو
* تقرير خطير من ناسا.. العالم مهدد بالغرق في الفيضانات
صحتك في رمضان.. علامات تظهر بعد تناول الطعام تكشف سرطان القولون
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات