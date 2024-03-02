فبراير الأبيض..البيتكوين يصعد 21% في أسبوع ويلامس 63 ألف دولار



كتب- علاء حجاج:

حققت عملة البيتكوين صعودا قويا على مدار تعاملات الأسبوع لتكسر حاجز الـ 62 ألف دولار ويلامس الـ 63 ألف دولار أمس الجمعة قبل أن يتراجع قليلا عند 61.7 ألف دولار وقت كتابة التقرير.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" فقد حقق البيتكوين نموا في تعاملات الأسبوع بلغت 21.1%، ليصعد من 51 ألف دولار يوم 25 فبراير الماضي مسجلا 62.9 ألف دولار أمس الجمعة 1 مارس، ليتراجع قليلا نحو 61.7 ألف دولار، مضيفا بذلك نحو 10 آلاف دولار لقيمته في أسبوع.

وأظهرت المنصة أيضاً صعودا في عملة إيثيروم هي الأخرى خلال تعاملات الأسبوع بنسبة وصلت لـ 15.5% مسجلة سعر 3.4 ألف دولار.

أما عملة دوج كوين هي الأخرى استفادت من الصعود القوي البيتكوين وحققت نموا خلال تعاملات الأسبوع بلغت 64% لتحقق 0.14 دولار.

وبحسب موقع "سي إن بي سي" كان شهر فبراير بمثابة انتصار لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، والتي شهدت رقمًا قياسيًا في التدفقات النقدية اليومية، حيث شهد يوم الأربعاء الماضي وحده تدفق نحو 677 مليون دولار.

يعزو المستثمرون المكاسب الهائلة التي حققها شهر فبراير إلى ديناميكيات العرض والطلب في عملة البيتكوين، بحسب "سي إن بي سي".

قالت سيلفيا جابلونسكي، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في Defiance ETFs، إن صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة وتخفيض عملة البيتكوين المنتظرة إلى النصف "التنصيف"، كانت حوافز للصعود الكبير في العملة.

أضافت "لقد رأينا أكثر من ملياري دولار تدخل في مختلف صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، لذا كانت هناك حاجة للوصول إلى المزيد من المعروض من البيتكوين لبناء صناديق الاستثمار المتداولة هذه، وهذا يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، خاصة على المدى القريب".