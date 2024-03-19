تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 مارس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3411 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3480 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3045 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2610 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24360 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.