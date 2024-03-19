رأس الحكمة والتعويم.. لماذا رفعت "ستاندرد آند بورز" نظرتها لمصر؟



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أسباب تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

ويأتي تعديل نظرة الوكالة بعد صفقة رأس الحكمة وحصول مصر على استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، مما أدى إلى زيادة التدفقات والتعهدات والتمويلات الدولية والتي تخطت حاجز الـ 50 مليار دولار.

وحددت الوكالة ثاني أسباب تعديل نظرتها وهو تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق، وقالت إنه ساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.

وعدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند "B-/B".