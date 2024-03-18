بعد مد حظر تصديره 3 أشهر.. هل تنخفض أسعار السكر في السوق؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر 3 أشهر يحدث وفرة بالمعروض مع الكميات التي أعلنت الحكومة أنه يتم استيرادها إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية مارس الجاري، أعلن مجلس الوزراء أنه سيتم استيراد 300 ألف طن سكر كمرحلة أولى.

وقال عبدالله إمام عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار الحكومة بمد حظر السكر 3 أشهر سيحدث وفرة بالمعروض وانتظام لسوق السكر هذا العام مع قرار رئيس الوزارء مؤخرا بتحديد نطاق سعري لسعر الكيلو.

وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث يستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

وبحسب إمام، فإن طن سعر السكر يبلغ حاليا نحو 35 ألف جنيه، معتبرا هذا السعر منخفض مقارنة بالفترات الماضية.

ولم تكن المرة الأولى التي تحظر مصر فيها حظر السكر، ففي ديسمبر الماضي قررت مد الحظر لـ 3 أشهر أخرى.

ومنذ بداية مارس الجاري قررت الحكومة تطبيق وضع حد أقصى لسعر 7 سلع رئيسية من بينها السكر.

منها السكر والزيت.. الحكومة تبدأ تطبيق قرار كتابة السعر على 7 سلع رئيسية

الحكومة تمد حظر تصدير السكر لـ 3 أشهر