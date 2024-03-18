رئيس بينانس يتوقع تجاوز البيتكوين حاجز الـ 80 ألف دولار

كتب - علاء حجاج:

يعتقد ريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة "بينانس"، أن العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" ستتجاوز حاجز الـ 80 ألف دولار.

وأرجع تنغ توقعاته لمواصلة بيتكوين ارتفاعاتها القياسية مع ضخ المستثمرين المؤسسيين المزيد من الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالعملات المشفرة، بحسب بلومبرج.

وقال تنغ في حدث أقيم في بانكوك أمس الأحد إن إطلاق صندوق بيتكوين المتداول في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام قد اجتذب مستثمرين مؤسسيين وتدفقات أموال جديدة.

وقال تنغ إنه كان قد قدر في وقت سابق أن العملة المشفرة ستنهي العام عند حوالي 80 ألف دولار، لكنه يرى الآن أنها تتجاوز ذلك مع انخفاض العرض واستمرار الطلب.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 56% هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73.798 دولارًا تقريبًا في الأسبوع الماضي.

وأثار الارتفاع مخاوف من حدوث فقاعة بين بعض المستثمرين، مما أثار نوبة من التقلبات وعمليات البيع في الجلسات الأخيرة.

تولى تنغ منصب الرئيس التنفيذي بعد تنحي المؤسس المشارك زاهو في نوفمبر بعد تسوية الشركة بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية.

كانت هناك تدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة منذ الموافقة عليها في يناير.