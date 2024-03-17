تراجع السكر وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر المعبأ، والجبن الأبيض والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدقيق المعبأ، والجبن الرومي وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.38 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 60.79 جنيه، بتراجع 2.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.90 جنيه، بزيادة 1.93 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.03 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 43.60 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.5 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 72.92 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.25 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 151.58 جنيه،ب تراجع 3.6 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 381.22 جنيه، بزيادة 7.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.34 جنيه، بزيادة 88 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 30.82 جنيه، بزيادة 52 قرشا.

كيلو الفول السائب: 52.16 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.82 جنيه، بتراجع 3.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.61 جنيه، بزيادة 15.49 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.2 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 109.06 جنيه، بتراجع 23.39 جنيه.