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ارتفاع السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأحد

11:48 ص الأحد 17 مارس 2024

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري والمكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو الواحد في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و82 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 80 و90 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار السمك السمك البوري سوق العبور

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