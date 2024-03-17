تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد بشكل طفيف مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1977 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2541 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2965 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3389 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 23720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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