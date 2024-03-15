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BBC

خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم وتراجع الدقيق والذهب يعاود الارتفاع

03:05 م الجمعة 15 مارس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والفول والسكر بينما تراجعت أسعار العدس والدقيق اليوم الجمعة، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم الجمعة مع منتصف التعاملات

ارتفاع اللحوم والدواجن وتراجع العدس في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار اللحوم أسعار الأسماك

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