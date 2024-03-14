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BBC

أول تعليق لشركة أوبر على وفاة فتاة الشروق

07:48 م الخميس 14 مارس 2024

فتاة الشروق

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كتب -علاء حجاج:
قال متحدث من شركة أوبر للنقل الذكي، تعليقا على وفاة حبيبة الشماع المعروفة باسم "فتاة الشروق" : "نشعر بالحزن الشديد بسبب هذه الظروف المؤلمة، دعواتنا لحبيبة بالرحمة والمغفرة وخالص تعازينا لأسرتها وأحبائها خلال هذه الفترة الصعبة."
ودخلت حبيبة الشماع في غيبوبة استمرت لنحو ٢١ يوم قبل أن تتوفى اليوم.

كانت حبيبة الشماع قفزت من سيارة سائق أوبر بعدما خشيت تعرضها للتحرش والاختطاف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارًا بتجديد حبسه 15 يومًا.

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