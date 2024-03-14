ارتفاع أسعار الملوخية والخيار وانخفاض الباذنجان بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الفلفل الحامي والملوخية والخيار البلدي والصوب بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما انخفضت أسعار الباذنجان والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيه.

البطاطس بين 4 و9 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و20 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيها بتراجع 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 جنيهات و20 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الملوخية بين 15 جنيها و20 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 14 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

البسلة بين 19 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفراولة 11 و15 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.