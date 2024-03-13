الأعلى في تاريخها.. بيتكوين تكسر حاجز الـ 73 ألف دولار

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 10.37% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 73.3 ألف دولار وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجلت بيتكوين في بداية تعاملات اليوم سعر فوق 73.5 ألف دولار لتسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين لـ 1.4 تريليون دولار.

كذلك ارتفعت عملة "إيثيروم" بنسبة 6.12% على مدار الأسبوع، لتسجل نحو 4 آلاف دولار.

كذلك عملة BNB لحقت بالصعود الكبير للبيتكوين لتسجل 580 دولار بنسبة نمو 41.4% على مدار الأسبوع.

تعتبر العملات الرقمية المشفرة عملات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعد بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى الآلاف.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 9038عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين.