إعلان

BBC

الأعلى في تاريخها.. بيتكوين تكسر حاجز الـ 73 ألف دولار

03:14 م الأربعاء 13 مارس 2024

بيتكوين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 10.37% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل 73.3 ألف دولار وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجلت بيتكوين في بداية تعاملات اليوم سعر فوق 73.5 ألف دولار لتسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب" ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين لـ 1.4 تريليون دولار.

كذلك ارتفعت عملة "إيثيروم" بنسبة 6.12% على مدار الأسبوع، لتسجل نحو 4 آلاف دولار.

كذلك عملة BNB لحقت بالصعود الكبير للبيتكوين لتسجل 580 دولار بنسبة نمو 41.4% على مدار الأسبوع.

تعتبر العملات الرقمية المشفرة عملات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعد بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى الآلاف.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 9038عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين.

بيتكوين العملة الرقمية دولار

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات
* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة