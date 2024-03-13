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BBC

سعر الجنيه الذهب يهبط لأقل من 25 ألف جنيه بعد أسبوع من التعويم

02:05 م الأربعاء 13 مارس 2024

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الجنيه الذهب لأقل من 25 ألف جنيه مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور أسبوع على ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه، بتراجع 30 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.

والأربعاء الماضي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء، وتخطى حينها سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع لأقل من 49 جينها أمس الثلاثاء بالبنوك.

الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الفائدة

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