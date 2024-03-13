سعر الجنيه الذهب يهبط لأقل من 25 ألف جنيه بعد أسبوع من التعويم

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الجنيه الذهب لأقل من 25 ألف جنيه مع منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور أسبوع على ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه، بتراجع 30 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.

والأربعاء الماضي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء، وتخطى حينها سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع لأقل من 49 جينها أمس الثلاثاء بالبنوك.