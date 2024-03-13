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بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات

01:58 م الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2067 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2159 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات
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