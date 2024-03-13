تراجع الجمبري والسبيط والكاليماري بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية الأخرى، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و79 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها، بتراجع 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و95 جنيها.