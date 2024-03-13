إعلان

BBC

تراجع الجمبري والسبيط والكاليماري بسوق العبور اليوم الأربعاء

12:06 م الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الجمبري والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية الأخرى، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و79 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها، بتراجع 55 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سوق العبور سعر كيلو الجمبري سعر كيلو السمك البلطي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة