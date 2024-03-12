شراكة بين "آي تي زين " و"ديجيتال بلانتس" لتوفير حلول تكنولوجية بالسعودية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة آي تي زين للحلول الرقمية عن توقيع اتفاقية تكامل وشراكة استراتيجية مع مجموعة "ديجيتال بلانتس" المتخصصة في أمن المعلومات والتحول الرقمي، لتقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في السوق السعودية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن اي تي زين، تأتي الاتفاقية على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" في العاصمة السعودية الرياض.

وتهدف الشراكة إلى مساعدة الشركات والمنشآت في الحصول علي أقصي درجات الحماية والحفاظ على نموها وتطورها وخلق فرص تجارية جديدة بالإضافة إلى تعميق التكامل بين الحلول الذكية التي تقدمها اي تي زين، والخدمات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي التي توفرها مجموعة "ديجيتال بلانتس" بالسوق السعودية، وذلك لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي ومنطقة الشرق الاوسط.

قال أحمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة "اي تي زين"، إن الشراكة تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التحول الرقمي وتنمية أعمالها، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030، خاصة و إن حجم الإنفاق على التحول الرقمي في السعودية تجاوز نحو 35 مليار ريال حتى الآن.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط بحسب أحدث التقارير العالمية إلى 238 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بعام 2023، كما أنه مع تبلور الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل متزايد، سيصل الإنفاق على التحول الرقمي إلى 59 مليار دولار خلال 2024 ويتسارع بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات من 15% إلى 88 مليار دولار في عام 2027.