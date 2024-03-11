تراجع الفول والسكر وارتفاع الجبن الرومي في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والسكر في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والمسلى الصناعي، والجبن الرومي ، والأرز، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.4 جنيه، بزيادة 2.62 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.81 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.89 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.03 جنيه، بتراجع 20.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 44.26 جنيه، بتراجع 4.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.02 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 74.46 جنيه، بزيادة 3.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.12 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 126.58 جنيه، بتراجع 12.65 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.19 جنيه، بزيادة 7.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.75 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 30.34 جنيه، بزيادة 1.19 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.16 جنيه، بزيادة 1.86 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.36 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الجبن الرومي: 265.78 جنيه، بزيادة 17.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.48 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 108.13 جنيه، بتراجع 19.52 جنيه.