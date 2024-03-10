"غازتك " تحول أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في عام



كتب- أحمد والي:

استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، أهم نتائج أعمال الشركة، والتي تمثلت في إنشاء وتشغيل 39 محطة تموين جديدة في مختلف محافظات الجمهورية ليصل إجمالي المحطات التابعة للشركة حتى نهاية عام 2023 إلى 352 محطة منتشرة في 26 محافظة، منها 4 محطات متكاملة جديدة للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل تحمل شعار (غازتك – إيني).

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2023، وفقاً لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد.

وأوضح فرحات أن الشركة قامت بتطوير ورفع الطاقة التشغيلية ل 18 محطة من المحطات العاملة، وزادت من مبيعات الغاز المحققة خلال العام لتبلغ حوالي 576.4 مليون متر مكعب بنسبة 43% من إجمالي السوق، وهو أعلى معدل مبيعات بين جميع الشركات العاملة.

وقال فرحات إن الشركة نجحت في تحويل أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام ليرتفع بذلك إجمالي السيارات المحولة من خلال شركة غازتك منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2023 إلى حوالي 246.4 سيارة بحصة سوقية إجمالية بلغت 45.5%.

بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 9 مراكز تحويل جديدة لمواكبة خطط التحويل على مستوى الجمهورية، واستيعاب الطلب المتزايد من العملاء، كما قامت بتدشين 5 مراكز تحويل وصيانة متنقلة لزيادة مرونة التعامل مع العملاء من الأفراد والمؤسسات يتم توزيعها على مناطق الشركة المختلفة.

وأوضح فرحات أن شركة غازتك، قامت بالتعاقد وبدء خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد الفنية والبشرية (SAP-ERP) ليغطي كافة أنشطة الشركة، والتي تشمل الإدارة المالية والمهمات والمشروعات والصيانة والمبيعات وربطه بمنظومة المراقبة والتحكم عن بُعد (SCADA System) لمحطات التموين بالغاز الطبيعي.

وأضاف فرحات أن شركة غازتك، طبقت منظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز بدلاً من السداد النقدي، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي مع الربط مع منظومة التحول الرقمي بالشركة (نظام SAP)، ودعم العمل بالكروت والمحافظ الالكترونية.

وفيما يخص نشاط نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمنشآت الصناعية والسياحية والتي تبعد عن الشبكة القومية للغازات الطبيعية فقد نجحت الشركة في نقل 6 مليون متر مكعب باستخدام أحدث التقنيات، وتستهدف غازتك مواصلة جهودها خلال عام 2024 لاستمرار إنشاء وتحديث شبكة المحطات وتسهيلات التموين بالغاز الطبيعي، وتطوير كافة أعمال وأنشطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ودعماً للاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التكامل الذي يعمل به قطاع البترول حقق العديد من النتائج المتميزة، والتي يأتي على رأسها جذب استثمارات وشراكات جديدة وخاصة في نشاط تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والذي يشهد توسعاً كبيراً وتطوراً.

وأشار الملا إلى أن خطة تنويع الخدمات المقدمة والتسهيلات المقدمة من الدولة للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، تؤتي ثمارها الطيبة في زيادة السيارات المحولة وكميات الغاز الطبيعي المستخدمة في مجال النقل وما يرتبط به من فوائد اقتصادية وبيئية.

وأكد الملا أن زيادة وتضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز وكذلك محطات التموين بالغاز، يحقق قيمة مضافة لإنتاج مصر من ثرواتها الطبيعية ويخفف من الضغط على المنتجات البترولية السائلة بتقليل الجانب الذي يتم استيراده.

وأشار الملا إلى تقديم الوزارة كامل المساندة للشركات المحلية والشركاء والشركات العالمية المشاركة في تقديم خدمات الوقود بالسوق المحلي، وحرص هذه الشركات والشركاء العالميين على زيادة حصصهم، والتوسع في تقديم الخدمات بالسوق المصري الذي يشهد نمواً وتطوراً مستمراً.

وأشاد الملا بحرص شركة غازتك على زيادة حصتها السوقية، وتقديم خدمات متميزة، وإنهاء المشاكل المتراكمة من خلال استغلال تكاملية عمل قطاع البترول.