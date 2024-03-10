وزير البترول يفتتح محطة تموين متكالمة بالقاهرة الجديدة

"غازتك " تحول أكثر من 22 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في عام

كتب- أحمد والي:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة التموين المتكاملة (غازتك - إيني) بالتعاون مع شركة فجر المصرية، لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة، وفقاً لبيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأوضح عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك أن قدرة تشغيل محطة البنفسج للغاز الطبيعي تبلغ 800 متر مكعب في الساعة، وقادرة على تموين حوالي 1200 سيارة في اليوم، وتقدم المحطة خدمات تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 – بنزين 95) من خلال 16 نقطة تموين بنزين.

وأضاف فرحات أن تلك المحطة تعتبر إحدى محطات الشراكة المتميزة التي تحمل علامة شركتي غازتك وإيني وتشغيلها شركة غازتك طبقاً لأحدث المواصفات الفنية والإدارية والتنفيذية المطبقة بمحطات شركة إيني العالمية، وبتشغيل هذه المحطة يصل عدد محطات التموين المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية لشركتي (غازتك -إينى) إلى 15 محطة تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية.

وقال فرحات إن المحطة توفر العديد من الخدمات التجارية المصاحبة والتي تخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور، كما توفر خدمات الشحن الكهربائي، وزيوت إيني العالمية؛ والتي حصلت شركة غازتك على حصرية توزيعها في مصر؛ وذلك للإسهام في توفير منتجات زيوت متخصصة عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية، وكذلك احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح إيهاب كمال، رئيس شركة فجر المصرية، أن المحطة المتكاملة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة المتكاملة في استغلال الأصول وتعظيم التكامل بين شركات القطاع لدعم الخطة القومية لنشر محطات التموين المتكاملة وتوفير خدمات الغاز الطبيعي الوقود الحضاري، لافتاً إلى أن المحطة المقامة على مساحة 900 متر تقدم خدمات متميزة ومتكاملة لحائزي السيارات.

وأكد الملا على أن المحطة الجديدة بما تقدمه من خدمات متكاملة ومتنوعة تأتي ضمن خطة انتشار المحطات على المحاور والطرق السريعة لخدمة قائدي السيارات والمناطق المحيطة.

ولفت الملا، إلى أن انتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي، والتي بلغت قرابة الألف محطة يمثل نقلة نوعية حقيقية للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف الملا، أن هذه المحطات أصبحت تستخدم التحول الرقمي في تقديم الخدمات والتسهيلات ومنها السداد الإلكتروني وخدمات التحويل والزيوت المتخصصة.