خريطة الأسعار: أسعار السلع الأساسية والذهب اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ينشر مصراوي أسعار السلع الأساسية، ومواد البناء، والذهب اليوم الأحد في مصر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تعرف على أسعار الأرز واللحوم والسكر في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع البطاطس والطماطم بسوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأحد