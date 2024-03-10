تراجع البطاطس والطماطم بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 4 و9 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 9 جنيهات و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و23 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات 12 جنيها.

الملوخية بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و14 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 11 و14 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفراولة 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.