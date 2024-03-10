معيط: مصر أتمت مراجعتي برنامج صندوق النقد

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بمقر الوزارة، إن مصر أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى تم التوصل لاتفاق لاستئناف لإجراء البرنامج بعد إجراء إصلاحات اقتصادية.



وبحسب تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن معيط أشار إلى الاستمرار في برنامج الطروحات أيضا جنبا إلى جنب مع استعادة كل عناصر الاقتصاد الوطني لعافيتها ومنها الزراعة والسياحة والاتصالات.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في بيان، تفاصيل الاتفاق على مستوى الخبراء والذي تم التوصل إليه مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، تضمنت زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.