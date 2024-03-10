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وزير المالية: لا نية لإصدار سندات في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي

02:38 م الأحد 10 مارس 2024

محمد معيط وزير المالية

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القاهرة- وكالات:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا توجد نية لإصدار سندات في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد نقلت تصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن "التسهيل الائتماني الممدد" في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

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