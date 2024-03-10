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سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

01:59 م الأحد 10 مارس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بقيمة 25 جنيها مع منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2743 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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