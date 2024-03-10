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أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

01:48 م الأحد 10 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الدواجن الحية في الأسواق بمصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، وفق موقع رسمي.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.66 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 101.59 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.39 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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