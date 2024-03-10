ارتفاع السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البوري، والمكرونة السويسي، بينما تراجعت أسعار كيلو الكابوريا، والسبيط والكاليماري، والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و84 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.