التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية يقفز إلى 11% في فبراير
القاهرة- مصراوي:
قفز معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر فبراير الماضي إلى 11% مقابل 1.7% في يناير الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 6% لمواجهة التضخم المتسارع والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ووفقا للجهاز جاءت أسعار الطعام والشراب خلال فبراير كالتالي:
- سجلت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 14.2%.
- وصلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%
- بلغ ارتفاع مجموعة مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 11.5%.
-سجلت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%
- بلغت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.1%
- وصلت مجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%.
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