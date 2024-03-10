التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية يقفز إلى 11% في فبراير

القاهرة- مصراوي:

قفز معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر فبراير الماضي إلى 11% مقابل 1.7% في يناير الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 6% لمواجهة التضخم المتسارع والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

ووفقا للجهاز جاءت أسعار الطعام والشراب خلال فبراير كالتالي:

- سجلت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 14.2%.

- وصلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%

- بلغ ارتفاع مجموعة مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 11.5%.

-سجلت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%

- بلغت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.1%

- وصلت مجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%.