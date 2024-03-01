سعر الذهب يقلص خسائره ويعود للارتفاع 40 جنيها بمنتصف تعاملات

القاهرة - مصراوي:

قلص سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خسائره بحلول منتصف التعاملات وارتفع الجرام 40 جنيها مقارنة بأسعار الصباح حين كان عند 2890 جنيها، قبل أن يرتفع إلى 2930 جنيها بحلول الثانية ظهرا، مع ارتفاع الأسعار العالمية للذهب.

كان سعر الجرام انخفض 80 جنيها في التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعاره مساء أمس مدفوعا بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد توقيع دخول أموال من اتفاق مشروع رأس الحكمة للبنك المركزي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1959 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 نحو 2511 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2930 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 3348 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23440 نيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2056 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 0.59%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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