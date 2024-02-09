موقع رسمي: تراجع كبير في أسعار الحديد بتعاملات نهاية الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وخفضت شركة حديد عز سعر الحديد وشركات أخرى، أسعار الحديد في مطلع فبراير، بعد عدة قفزات شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي، وسجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5494 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35098.7 جنيه، بتراجع 1328.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 55253.8 جنيه، بتراجع 910.22 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2399 جنيه، بتراجع 47.8 جنيه.