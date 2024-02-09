زيادة كبيرة .. لماذا ارتفعت أسعار الدواجن الأسبوع الماضي؟

القاهرة - المصري:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 5 جنيهات للكيلو، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق اليوم الجمعة، إلى 112.13 جنيه، مقارنة بـ 97.65 جنيه للكيلو الجمعة الماضي، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتسببت زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء نهاية الشهر الماضي، في ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي، إضافة لأزمة الاستيراد المستمرة منذ شهور ما أدى لنقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارهما.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليكسر حاجز 60 جنيها، بينما يسجل سعر رسميا في البنوك 31 جنيها.

وقفز متوسط سعر طن العلف إلى بين 32 و33 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه، كما ارتفع ارتفع متوسط سعر الذرة الصفراء إلى 20 ألف جنيه مقابل 13800 جنيه، كما صعد متوسط سعر طن الفول الصويا إلى 47 ألف جنيه مقابل 29 ألف جنيه، وفق تصريحات سابقة أدلى بها عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

ونتيجة ارتفاع الأسعار، زادت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر لتبدأ اليوم الجمعة من 100.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.96 جنيه بحد أقصى، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية.