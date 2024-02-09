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BBC

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:50 ص الجمعة 09 فبراير 2024

الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة، في الأسواق، ليواصل اتجاه صعودي بدأه الأسبوع الماضي.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 112.13 جنيه، بارتفاع 2.78 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.96 جنيه بحد أقصى.

الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن

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