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خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والفول والذهب اليوم الخميس

05:30 م الخميس 08 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الحديد والجبن الأبيض والجبن الرومي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بحلول منتصف التعاملات

ارتفاع اللحوم والدواجن والفول وتراجع الجبن الأبيض بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

هبوط جديد في أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت بالأسواق (موقع رسمي)

موقع رسمي: أسعار الدواجن تعود للارتفاع مرة أخرى اليوم الخميس

خريطة الأسعار سعر الذهب أسعار الأسماك أسعار الحديد ارتفاع الأسمنت أسعار الدواجن

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