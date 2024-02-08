ارتفاع اللحوم والدواجن والفول وتراجع الجبن الأبيض بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الجبن الأبيض، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق، اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية بينها الفول والعدس واللحوم الطازجة والدواجن، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.36 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 56.04 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.74 جنيه، بزيادة 7 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 95.76 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو السكر المعبأ: 45.09 جنيه، بزيادة 4.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.79 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 73.47 جنيه، بزيادة 3.51 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 373.42 جنيه، بزيادة 5.48 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.13 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.94 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.49 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 133.13 جنيه، بتراجع 7.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 240.85 جنيه، بتراجع 17.7 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.94 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 99.35 جنيه، بتراجع 1.33 جنيه.