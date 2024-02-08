زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بحلول منتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول منتصف التعاملات، وزاد الجرام بقيمة 50 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي..

ويرتفع سعر الذهب تزامنا مع ارتفاع الدولار في السوق الموازية إلى نحو 63 جنيها للدولار، اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,028 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.34% مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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