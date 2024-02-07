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BBC

أول تعليق رسمي.. تفاصيل جديدة بشأن مشروع رأس الحكمة المرتقب

08:49 م الأربعاء 07 فبراير 2024

مدينة رأس الحكمة

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القاهرة- مصراوي:

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقناة CNBC عربية، إن مصر تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية بشأن مشروع في مدينة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي.

وأضاف هيبة أنه تم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع، موضحا أن قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار لكن لن يتم ضخها دفعة واحدة.

ويعد ذلك أول تأكيد رسمي بشأن ما تردد من أنباء خلال الأيام الأخيرة عن إقامة مشروع سياحي عملاق في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى حدود 22 مليار دولار، والتي ساهمت في انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء مؤخرا.

مدينة رأس الحكمة حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مصر الساحل الشمالي

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