وزير البترول يفتتح محطتين متكاملتين لتموين السيارات في الجيزة

كتب- أحمد والي:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محطتي (غازتك - إيني) و(كارجاس - شيل أوت) المتكاملتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، والوقود السائل في مدينة 6 أكتوبر، ومنطقة دائري الهرم، وفقا لبيان صادر من وزارة البترول اليوم.

افتتاح محطة غازتك - إيني المتكاملة

أوضح عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطة غازتك - إيني المتكاملة الجديدة بحدائق أكتوبر قادرة على تقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي لنحو 2000 سيارة يوميا من خلال 6 نقاط شحن، وأنها مقامة وفق تصميم عصري متطور يتيح مساحات لتقديم مختلف الخدمات المتكاملة.

وذكر أن المحطة المقامة بشراكة مع شركة إيني الإيطالية تقدم خدمات التموين بالبنزين 92 - 95 من خلال 16 نقطة تموين، وخدمات زيوت إيني العالمية عالية الجودة، والخدمات المختلفة لقائدي السيارات.

وأشار فرحات إلى أن المحطة المتكاملة هي الأولى من نوعها التي تحمل العلامة التجارية للشركة في محافظة الجيزة في إطار انتشار بالمحطات المتكاملة للتموين بمختلف أنواع الوقود.

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتشغيل 357 محطة تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعي تنتشر في 26 محافظة على مستوى الجمهورية كأعلى معدل انتشار في السوق المصري، وذلك في إطار خطة الانتشار السريع لهذا النوع من الوقود.

وقال فرحات إنه يجري حاليا إنشاء 8 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز في محافظة الجيزة تضاف إلى 29 محطة غاز قائمة وتقدم خدماتها للجمهور.

وأوضح فرحات، خلال تفقد الوزير إحدى المراكز المتنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز وصيانتها، أنه تم إطلاق خدمات التحويل للغاز الطبيعي وصيانة السيارات العاملة به عبر 5 مراكز متنقلة، تيسيرا على العملاء، وتحقيقا للمرونة مع عملاء الهيئات والمؤسسات، وتشجيعا لهم على التوسع في التحويل، وكذلك لدعم التوسع في خدمات التحويل بالغاز في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وشهد الافتتاح تدشين شركة غازتك لمنظومة الكارت الذكي لسداد قيمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلكترونيا باستخدام ماكينات نقاط البيع بديلا للدفع النقدي، والبونات مسبقة الدفع للشركات في إطار توفير أساليب متنوعة للسداد؛ تيسيرا على العملاء من الأفراد أو المؤسسات وتنفيذ التحول الرقمي في خدمات المنظومة.

ويأتي تدشين هذه المنظومة بعد الانتهاء من تفعيلها في جميع محطات الشركة وتجربتها وتدريب العاملين بالمحطات، وفقا للبيان.

وأشاد محافظ الجيزة بتوسع وزارة البترول في توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات، وإطلاق مراكز متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتطبيقا لخطة المحافظة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على المصادر البديلة للوقود الأحفوري.

ولفت وزير البترول إلى أن المبادرة الرئاسية التي دعمت المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانت إلى جانب جهود التسويق والحلول الابتكارية كمراكز التحويل المتنقلة ذات أثر كبير في زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي لأكثر من 550 ألف سيارة وانتشار المحطات الجديدة، والتي تبلغ قرابة ألف محطة في محافظات الجمهورية، وعلى الطرق والمحاور السريعة.

ودعا الملا المواطنين للاستفادة من التسهيلات التي تم إقرارها في سداد تكلفة التحويل وتتمثل في (التقسيط بدون فوائد على عام أو عام ونصف او عامين، أو الخصم وكميات الغاز المجانية في حالة السداد بنظام الكاش، كما يتوفر نظام التقسيط على عدد أكبر من السنوات بفائدة ميسرة من خلال جهات الدولة المختصة بتمويل المواطنين الراغبين في ذلك كجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركات قطاع البترول).

وأكد الملا أنه تم إطلاق خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وصيانتها للتسهيل على راغبي التحويل من الشركات والمصانع في أماكن تواجد سياراتها، والتي يمكن الاستعانة بخدماتها من خلال الاتصال التليفوني بالخطوط الساخنة لشركتي غازتك، وكارجاس.

محطة كارجاس - شيل أوت المتكاملة

قال خالد جمال الدين، رئيس شركة كارجاس، خلال جولته مع وزير البترول، أن محطة كارجاس - شيل أوت المتكاملة الجديدة بمنطقة دائري الهرم مؤهلة لتموين 1000 سيارة يوميا بالغاز الطبيعي بواسطة 4 نقاط شحن وتموين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 15 ألف متر مكعب غاز يوميا.

وأضاف أن هذه المحطات تأتي تجسيدا لخطة التعزيز من تواجد محطات كارجاس على الطرق السريعة والحيوية وفق استراتيجية الوزارة للانتشار السريع للمحطات.