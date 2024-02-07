شعبة المحمول تقرر مخاطبة الجهات الرقابية لبحث مشكلة غلق بعض المحلات

كتب- علاء حجاج:

اتفقت شعبة مستوردي وتجار أجهزة المحمول والاتصالات، بغرفة القاهرة التجارية، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على مخاطبة الجهات الرقابية لتنظيم اجتماعات يتم فيه مناقشة كيفية حل مشكلة غلق بعض المحلات، والبدء أولاُ بتنظيم اجتماع مع مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة.

وبحسب ما نشرته صفحة غرفة القاهرة على فيسبوك اليوم، اتفقت الشعبة أيضا على إقامة ندوات توعوية للتجار عن إدارة الأزمات في ظل التغيرات السريعة في أسعار الصرف تضم خبراء اقتصاديين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بسوق المحمول ومنها، غلق بعض المحلات بسبب حملات الجهات الرقابية من مباحث المصنفات والضرائب والتراخيص، والتأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية لبحث حلول لهذه المشكلة وتنظيم عمل القطاع بشكل أفضل.

كما شهد الاجتماع مناقشة قانون تراخيص المحال العامة، الذي يتيح الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحلات العامة غير المرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

كذلك ناقش الاجتماع التغيرات السريعة في أسعار الصرف وكيفية تعامل التجار والمستوردين مع هذه الظروف، وتم تأكيد ضرورة التعاون بين جميع أعضاء الشعبة لمواجهة هذه التحديات.

عُقد اجتماع الشعبة، برئاسة محمد طلعت، وفي حضور وليد رمضان نائب أول الشعبة، وعاهد حسين عبد الفتاح نائب ثان، وعدد من أعضاء الشعبة، وفقا للبيان.