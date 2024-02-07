مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يقر 5 مشروعات باستثمارات 336 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في اجتماعه الثالث للعام المالي 2023-2024، على 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة مؤخرًا، بإجمالي استثمارات نحو 335.5 مليون دولار.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، تضمنت المشروعات التي تمت الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هي:

- مشروع لشركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف متر مربع، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل.

- مشروع لشركة (HiTech Apparel Co., Ltd) التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل.

- مشروع للشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd) الرائدة في مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، ويوفر 6800 فرصة عمل.

- مشروع لشركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة في رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.

كما تتضمن المشروعات الخمسة مشروع مركز كيميت مصر للبيانات Data Center، وهو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقع في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"، وفقا للبيان.

ويسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك مشروعين إضافيين بمنطقة القنطرة غرب وقعت الهيئة عقودهما نتيجة الجولات الترويجية الناجحة بالفترة الماضية: الأول لشركة دي سيتا (شنجهاي شنجدا) الصينية لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف متر مربع، واستثمارات 40 مليون دولار، ويوفر 1200 فرصة عمل.

والثاني مشروع لشركة (زيجيانج هنشينج) الصينية لصباغة وتجهيز الملابس والأقمشة باستثمارات 70 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع، وتوفر 1300 فرصة عمل، وفقا للبيان.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة استعراض الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 2023-2024، الذي تضمن حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات النسيجية، والأجهزة الكهربائية، والصناعات الكيماوية، والمناطق اللوجستية، وغيرها.

وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية ويجري استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 ملايين دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة، وفقا للبيان.

وعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.

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تعليق الصورة: خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس