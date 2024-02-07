زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، وزاد الجرام بقيمة 50 جنيها بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

جاء ذلك بعد زيادة سعر الذهب في بداية التعاملات بقيمة 100 جنيه للجرام مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك بعد ارتفاعه بقيمة مماثلة أمس، وهو ما أرجعه نجيب إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب بعد التراجع الكبير في الأسعار خلال الأيام السابقة، وعودة سعر الدولار للزيادة في السوق الموازية.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى حدود 59 جنيها اليوم مقارنة بمستوى بين 54 و55 جنيها يوم الاثنين، وذلك بعد أن فقد نحو 18 جنيها من قيمته في الأيام الأولى من الأسبوع الحالي، ما دفع سعر جرام الذهب خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر لخسارة نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

زاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2038 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء بارتفاع 2.01 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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