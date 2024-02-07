إعلان

BBC

البورصة تصعد بنسبة 2.33 بنهاية تعاملات الأربعاء بدعم من مشتريات الأجانب

03:40 م الأربعاء 07 فبراير 2024

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.33% إلى مستوى 27906 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 202.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 192 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 1.43% إلى مستوى 27271 نقطة، خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا.. في هذا الموعد
عاجل - قرارات مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين يتم تنفيذها الشهر المقبل.. (أكبر حزمة اجتماعية)
التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو