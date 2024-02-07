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خريطة الأسعار: هبوط اللحوم والدواجن والسمك البلطي والطماطم والحديد

02:48 م الأربعاء 07 فبراير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي :

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والسكر، بينما تراجعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما استقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات بعد ارتفاعها صباح اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد صعوده.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

ارتفاع أسعار الأرز والفول والسكر والعدس وتراجع اللحوم بالأسواق (موقع رسمي)

أكثر من ألف جنيه للطن.. هبوط حاد في أسعار الحديد بالأسواق (موقع رسمي)

بعد ارتفاع كبير. أسعار الدواجن تعود للهبوط بالأسواق الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك المكرونة والبوري وانخفاض البلطي بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار الطماطم والفلفل وزيادة البسلة واليوسفي اليوم في سوق العبور

خريطة الأسعار أسعار الأرز أسعار اللحوم سعر الذهب

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