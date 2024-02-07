ارتفاع أسعار الأرز والفول والسكر والعدس وتراجع اللحوم بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق، اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية بينها الأرز والسكر والعدس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.97 جنيه، 5.64 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.04 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.58 جنيه، بزيادة 7.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.92 جنيه، بزيادة 2.37 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.94 جنيه، بزيادة 2.66 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.39 جنيه، بزيادة 4.49 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.98 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 364.48 جنيه، بتراجع 4.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.2 جنيه، بتراجع 3.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 33.03 جنيه،بزيادة 58 قرشا.

كيلو الفول السائب: 50.49 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.01 جنيه، بزيادة 5.89 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.89 جنيه، بزيادة 8.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.39 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 97 جنيه، بزيادة 7.59 جنيه.