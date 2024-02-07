المصرية للاتصالات تشارك بمشروع كابل بحري لربط الشرق الأوسط بجنوب شرق آسيا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة e& الإماراتية، وشركة Telin الإندونيسية، وإحدى شركات الاتصالات الهندية الكبرى لتكوين تحالف دولي لإنشاء مشروع الكابل البحري "ICE IV"، للربط بين مراكز البيانات في عدد من الدول.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الربط سيكون بداية من جنوب شرق آسيا والهند وصولاً إلى الشرق الأوسط ومصر باستخدام مسارات دولية جديدة وفريدة ومتنوعة.

ويمتد المشروع الجديد بطول 11 ألف كيلومتر، حيث يربط إندونيسيا وسنغافورة بجنوب شرق آسيا بدولة الهند، ثم يمتد ليربط سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج العربي ومصر.

ويمر المسار البحري بمضيق سوندا بين الجزر الإندونيسية، ما يجعله ممراً متميزاً للاتصالات وبوابة دولية جديدة للقارة الأسيوية، كما يعد أول كابل دولي يتم إنزاله في كوتشي بالهند منذ عقود، وفقا للبيان.

وذكرت المصرية للاتصالات أن المشروع الجديد يستخدم أحدث تقنيات الكابلات البحرية، وتمتد البنية التحتية الأرضية للمشروع في منطقتين، وهما البنية التحتية الأرضية التي تربط مصر بالشرق الأوسط، وتلك التي تربط بين كوتشي وتشيناي بالهند، ومن المستهدف دخول المشروع الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.

وقالت الشركة إنه مع التزايد المطرد في الطلب على خدمات البيانات الدولية في الآونة الأخيرة والحاجة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للكابلات البحرية الحالية، صارت هناك ضرورة لإنشاء أنظمة كابلات بحرية جديدة.

وأضافت أنه مع التطور الكبير الذي يشهده الربط البحري، أصبح الاعتماد على تقنيات الربط بين نقاط التواجد الرئيسية (PoP) هو السائد في صناعة الكابلات البحرية، ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الطلب المتزايد من جانب كبار المشغلين الدوليين ومقدمي المحتوى الدوليين.

ويدعم المشروع الجديد "ICE IV" هذه المتطلبات لتقديم أفضل خدمات الربط التي تتميز بسعات تراسلية كبيرة وحماية فائقة من خلال تطبيق التعددية للشبكة.

ووقع مذكرة التفاهم في مدينة دبي الإماراتية، على هامش المؤتمر الدولي "Capacity Middle East"، سيف منيب، نائب الرئيس التنفيذي للدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات، ونبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة بمجموعة "e&"، وبودي ساتريا دارما بوربا، الرئيس التنفيذي لشركة Telin، وممثل عن شركة الاتصالات الهندية.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تواصل دعم إنشاء مشروعات الكابلات البحرية في المنطقة والذي تقوم به منذ أكثر من 30 عاماً حين بدأ تطور واستخدام الألياف الضوئية في الكابلات البحرية، خاصة تلك الكابلات التي تربط بين جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأضاف أن هذا المسار يعد ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية الدولية التي تربط أكبر قارات العالم.

وأوضح نصر أن مشروع الكابل "ICE IV" يدعم توسيع نطاق البنية التحتية الدولية للشركة وتعدديتها.