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ارتفاع أسعار السمك المكرونة والبوري وانخفاض البلطي بسوق العبور اليوم

11:50 ص الأربعاء 07 فبراير 2024

أسعار السمك اليوم

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة، والبوري، والسبيط، والكابوريا، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 76 و82 جنيها، بتراجع جنيهين.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و125 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و235 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 95 و135 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار السمك سوق العبور

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