أكثر من ألف جنيه للطن.. هبوط حاد في أسعار الحديد بالأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء بشكل حاد، وتخطت قيمة التراجع أكثر من ألف جنيه للطن، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وخفضت شركة حديد عز سعر الحديد الاثنين الماضي، بنحو 5360 جنيها تسليم أرض المصنع، وذلك بعد عدة قفزات شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي، وسجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها مقابل 55281 جنيها قبل التراجع.

ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5494 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5553 جنيها).

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54776.39 جنيه، بتراجع 1447.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 56508.57 جنيه، بتراجع 1795.23 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406.6 جنيه، بتراجع 61.69 جنيه.