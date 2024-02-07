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BBC

بعد ارتفاع كبير. أسعار الدواجن تعود للهبوط بالأسواق الأربعاء (موقع رسمي)

10:57 ص الأربعاء 07 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

عاد متوسط أسعار الدواجن الحية للتراجع في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أن ارتفع عدة أيام متتالية.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 107.2 جنيه، بتراجع 3.64 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 97.18 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.02 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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